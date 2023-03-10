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Berlin'de kadınlar havuzlarda üstsüz yüzebilecek. Bütün şehir bunu konuşuyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de kadınların halka açık yüzme havuzlarına üstsüz girmelerine izin verildi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 15:23
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Bütün şehir bunu konuşuyor. Berlin'de kadınlar havuzlarda üstsüz yüzebilecek

Berlin'de kadınlar havuzlarda üstsüz yüzebilecek. Bütün şehir bunu konuşuyor
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Berlin'de yerel yönetim, kadınların halka açık havuzlarda üstsüz yüzebileceği kararını açıkladı.

Karar, halka açık bir havuzdan üstsüz güneşlendiği için atılan bir kadının hak mücadelesi başlatması üzerine alındı. Lotte Mies isimli kadının tazminat isteği ise kabul görmedi.

Mies karar sonrası yaptığı açıklamada, "Tüm cinsiyetlerin aynı haklara sahip olması benim için gerçekten önemli. Bir memeniz var ve başkaları bunu kadın memesi olarak görüyor. O zaman aynı kurallara sahip değilsiniz ve bu bir problem" şeklinde konuştu.

Yetkililer kadınların ayrımcılığa uğradığını kabul etti. Berlin’de halka açık havuzları kullanan tüm ziyaretçilerin artık üstsüz olarak tesisleri kullanma hakkına sahip olduğu kararı verildi. Karar Freikörperkultur olarak anılan "Özgür Beden Hareketi" tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

GEÇEN YAZ BAZI KENTLERDE DE İZİN VERİLDİ

Almanya'ya gelen yabancı ziyaretçiler, ülkenin göllerinde, parklarında çıplak dolaşan kişiler görmeye alışkın ve turistlerin bu durumdan şikayet ettiği durumlar da yaşandı.

Ancak Almanya’da bazı kamusal alanlarda, çıplaklığın hem uygun hem de sağlıklı olduğu düşüncesi hakim. Geçen yaz, Aşağı Saksonya'daki Göttingen ve Kuzey Ren Vestfalya'daki Siegen kentlerinde, kadınların üstsüz yüzmesine izin verdi.

Berlin’deki yüzme havuzu işletmecisi Berliner Bäderbetriebe (BBB), mayonun cinsel organları örtmesini öngören kurallarını fiilen değiştirmiş değil.
 

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