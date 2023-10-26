Büyük ihmal ortaya çıktı. Düşen asansör 10 ay boyunca kırmızı etiketle çalışmış

Kaza sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti. Asansörün 10 ay boyunca kullanıma uygun olmadığı halde çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Asansör kırmızı etiketliydi

Kaza, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşandı. Yurdun asansörü, 16 öğrencinin bindiği sırada kontrolden çıkarak aşağı düştü. Olayda 1 öğrenci ölürken, diğerleri yaralandı.

Asansörün, kullanıma uygun olmadığı anlamına gelen kırmızı etiketle 10 ay boyunca çalıştırıldığı belirlendi. Bakım firmasının temmuz ayında etiketi maviye çevirdiği ancak güvenlik sistemlerini devre dışı bıraktığı iddia edildi.

MMO’dan açıklama

Savcılık izniyle inceleme yapan Makina Mühendisleri Odası (MMO) Aydın İl Temsilcisi Tunç Erlaçin, BirGün’e konuştu. Erlaçin, asansörün teknik arızalarının birkaç gün içinde açıklanacağını söyledi.

Erlaçin, “Asansöre 16 kişinin binmesiyle bu olayın meydana gelmesi imkansız. Böyle bir şey mümkün değil. Yük kapasitesinin üzerinde testler yapılır onu geçerse asansör hareket etmez.” dedi.

Erlaçin, asansörün 3 metre kaydığını ve tampona çarptığını da belirtti. Asansörün frenlerinin ve diğer sistemlerinin inceleneceğini ifade etti.

Erlaçin, asansörün MMO’nun denetim yetkisinin elinden alındığı dönemde tescillendiğini de aktardı. Asansörün kırmızı etiketli olduğu süre boyunca belediyenin kapatması gerektiğini vurguladı.

Bilgi etiketi nedir? Bilgi etiketi, asansörün güvenlik durumunu gösteren, renkli ve barkodlu bir etikettir. Bilgi etiketi, A tipi muayene kuruluşunca asansörün kabinine ve ana durağına iliştirilir.

Bilgi etiketi renkleri ne anlama gelir? Bilgi etiketi renkleri, asansörün güvenlik durumuna göre değişir. Yeşil renkli bilgi etiketi uygun, mavi renkli bilgi etiketi hafif kusurlu, sarı renkli bilgi etiketi kusurlu ve kırmızı renkli bilgi etiketi güvensiz asansörü gösterir.

Bilgi etiketi nasıl doğrulanır? Bilgi etiketinin sahte olup olmadığını anlamak için, etiketin içinde yer alan doğrulama alanındaki kare kodu, doğrulama kodunu veya benzeri çözümleri kullanmak gerekir. A tipi muayene kuruluşu sahte bilgi etiketi düzenleyen veya kullanan kişi/kişileri yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdür.