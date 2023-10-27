KYK yurt müdüründen rezalet açıklama: Korkuyorsan çakılacağını düşünüyorsa binme asansöre

Aydın’da KYK yurdundan asansör çakılması sonucu hayatını kaybeden öğrenci Zeren Ertaş için protesto yapan Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK yurdu öğrencilerine yurt müdüründen skandal bir açıklama geldi. Skandal sözlere çıldıran öğrenciler müdürü yuhaladı.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
KYK yurt müdüründen rezalet açıklama: Korkuyorsan çakılacağını düşünüyorsa binme asansöre

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar KYK öğrenci yurdunda bakımı yapılmadığı öne sürülen asansör 7. Kattan yere çakıldı. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti 15 öğrenci de yaralandı.

Kız öğrenci Zeren Ertaş için Türkiye’nin dört bir yanında öğrenciler isyan etti.

Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK yurdu öğrencileri de Zeren için KYK önünde eylem yaptı.

Eylemin sonlanması için açıklamalarda bulunan yurt müdüründen skandal bir açıklama geldi.

Yurt müdürü öğrencilere karşı, “Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre” diyerek rezalet bir açıklamaya imza attı.

Bu sözlere öfkelenen öğrenciler yurt müdürü yuhaladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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BAKANLIK NE DEMİŞTİ?

Gençlik ve Spor Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir.

İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

"YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI"

Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

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