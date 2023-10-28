KYK yurdunda ikinci ‘asansör’ vakası: İki kat aşağı kaydı

Kastamonu’da Baharzade Feride Hanım Kız KYK Yurdu’nda öğrenciler asansörde iki kat aşağı kaydı. Aydın’daki asansör faciasını hatırlatan öğrenciler, "Can güvenliğini sağlayın. ARTIK YETER. Bir kişi daha ölmesin!" dedi.

KYK yurdunda ikinci ‘asansör’ vakası: İki kat aşağı kaydı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan asansör faciasının ardından, birçok KYK yurdunda aynı sorunun yaşandığı ortaya çıktı.

Bu kez Kastamonu'daki öğrenciler bir asansör faciasının eşiğinden döndü. Baharzade Feride Hanım Kız KYK Yurdu öğrencileri, asansörün iki kat aşağı kaydığını duyurdu.

Seslerinin duyulmasını isteyen öğrenciler, önlem olarak asansörün girişine çöp kovası konulduğunu söyledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yurtta yaşadıklarını anlatan bir öğrenci göz yaşlarını tutamayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız Yurdu'nda kalıyorum. Bundan bir saat öncesinde asansörde 2 kat aşağı kaydık. Ve önlem olarak çöp kovası koydular. Üzerinden biraz zaman geçti, tepki koyduğumuz için asansörü kapattılar. Daha önce birkaç kişiye de oldu bu, hiçbir şey yapmadılar. Aydın'da gerçekleşen olaydan sonra asansörü kapattılar. Ben korkuyorum. Birkaç kişinin daha mı ölmesi gerekiyor bir şeylerin olması için?"

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“SUSUP SIRAMIZI BEKLEMEYECEĞİZ”

Öğrenciler, daha sonra yurt bahçesinde eylem gerçekleştirerek yurt koşullarının iyileştirilmesini istedi. Öğrenciler, "Susup sıramızı beklemeyeceğiz, yurt koşulları iyileşecek!" dedi.

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