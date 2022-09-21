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İstemsiz kilo kaybının nedeni

C vitamini eksikliği belirtileri korkutmaya devam ediyor. İstemsiz kilo kaybının nedeninin de C vitamini eksikliği olduğu biliniyor.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 11:54
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C vitaminin eksikliği belirtileri. İstemsiz kilo kaybının nedeni

İstemsiz kilo kaybının nedeni
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C vitamini eksikliği de dâhil olmak üzere birçok sorun kilo vermenize neden olabileceği bildirildi.

Vücutta oluşan kanser, kalp hastalığı ve artrit gibi sağlık sorunlarının gelişmesine katkıda bulunacağı için normal diyetle düzenli ve yeterli C vitamini alınması bu durumların önlenmesine yardımcı olduğu vurgulandı. C vitamini eksikliğinde görülen birçok problem vardır. C vitamini vücut için çok gerekli vitaminler arasında bulunur. Bu vitamin insan vücudunun, kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kollajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bir vitamin türüdür. 

İşte C vitamini eksikliği sorunları...

-İSTEMSİZ KİLO KAYBI

Zayıflamak adına diyet ya da spor yapmadığınız halde, hatta günlük beslenme ve aktivite düzeninizi hiç değiştirmemiş olmanıza rağmen kilo vermeye başladıysanız ve verdiğiniz miktar dikkat çekici ölçüde fazlaysa bu, genel olarak iyiye işaret olarak görülmez. C vitamini eksikliği de dahil olmak üzere birçok sorun kilo vermenize neden olabilir.

-SEBEPSİZ YORGUNLUK

- VÜCUT AĞRILARI

- SIK GRİP OLMAK

- CİLTTE GÖRÜLEN KURULUKLAR

-DİŞ ETİ PROBLEMLERİ

- VÜCUTTA OLUŞAN MORLUKLAR

- YARALARIN UZUN SÜREDE İYİLEŞMESİ

-İSTEMSİZ KİLO KAYBI

- SAÇ DÖKÜLMESİ

- ANİ BURUN KANAMALARI

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