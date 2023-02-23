Çadır kuşağı otu nelere iyi gelir

Latince adı, Dorema ammoniacum. Çadır kuşağı otu Maydanozgiller familyasından. Yağından ve özünden faydalanılıyor. Oleorezin içerir. Öz suyu tıp alanında kullanılıyor. Adı Çadır uşağı olarak da anılıyor.





ÇADIR KUŞAĞI OTUNUN FAYDASI



Ağrıları dindiriyor.

Kan ve lenf damarlarını genişletiyor.

Müzmin ve mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

Baş ağrısına iyi geliyor.

Öksürüğü kesiyor

Vereme, yaralara, karaciğere, dalağa böbrek ve mesane hastalıklarına karşı da yarar sağlıyor



ÇADIR KUŞAĞI OTU NASIL KULLANILIR

Çadır kuşağı, lapa yapılıp dıştan vücuda sürülüyor. Ayrıca kaynatılarak da tüketiliyor.