Depremin 19'uncu gününde çadır kuyruğu. Depremzede vatandaşlar kaymakamlık önündemetrelerce sıra bekledi

Kahramanaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın yaşadığı ağır yıkım Defne merkezli iki depremle bir kat daha arttı.

Bölgede yaşanan koordinasyonsuzluk ve çadır eksikliği ise depremzedeleri Defne Kaymakamlığı önünde metrelerce kuyrukta sıra bekler hale getirdi.

DEVA Partisi'nin Halkla İlişkiler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Defne Kaymakamlığı’nın önünde uzun bir çadır kuyruğu olduğunu ifade etti.

Mehmet Emin Ekmen o anları sosyal medya hesabından "Bugün saat 16.12 Hatay/Defne kaymakamlığı çadır kuyruğu. Çadır, çadır, çadır…" notuyla paylaştı.