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  • AKP'li isimden insanlıktan çıkma açıklaması. Çadır isteyenlere 'Anıranlar' dedi

AKP'li isimden insanlıktan çıkma açıklaması. Çadır isteyenlere 'Anıranlar' dedi

Depremzedelere hakaret eden AKP trolüne Gazeteci Sedat Aral'dan bomba yanıt geldi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:47
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AKP'li isimden insanlıktan çıkma açıklaması

AKP'li isimden insanlıktan çıkma açıklaması. Çadır isteyenlere 'Anıranlar' dedi
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6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası 43 binden fazla insan hayatını kaybederken, yüz binlerce vatandaş ise evsiz kaldı. 11 kentte yaralar halen sarılabilmiş değil.

Soğuk havada çadır bile bulamayan depremzedeler ve bölgede duruma şahit olan ünlü isimler yetersiz yardımlar sebebiyle isyanda.

YARDIMLAR YETERSİZ

Büyük depremlerin 19. gününde bölgeden halen yardım çığlıkları yükseliyor. AFAD ve Kızılay'ın topladığı bağışların nerede olduğuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.

Önceki gece Hatay'da yaşanan peş peşe depremler, 19 günde vatandaşa çadır temin edilemediğini ortaya çıkardı. 

Maddi-manevi her şeyi enkaz altında kalan insanlar çadır, yiyecek yardımı bekliyor. Arama çalışma ve yardım konusunda sınıfta kalan hükümet kanadından yapılan açıklamalarda ise eleştirilere tepki gösteriliyor.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz" diyerek tehdit savurmuştu.

DEPREMZEDELERE HAKARET ETTİ

Hal böyleyken AKP trolleri sosyal medyada duruma isyan eden depremzedelere "çadır yok diye anıran malum kesime itibar etmeyin" diyerek hakaret etti.

"ŞERİATÇILAR ACIMASIZDIR"

Gazeteci Sedat Aral duruma kişisel sosyal medya hesabından yaptığı 
"İnsanlıktan çıkmanın bir açıklaması olsaydı bunu tablo yapıp cehennemin kapılarına asmak gerekirdi.
Milyonlarca insan soğukta doğarken onlara “esşek” muamelesi yapıp, “anıran kesim” demek.
Şeriatçılar acımasızdır." açıklamasıyla tepki gösterdi.

Aral'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor.

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