23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Defne Belediye Başkanı canlı yayında isyan etti: Bir çadır gönderemediniz. Beni de Silivri'ye atın

Defne Belediye Başkanı canlı yayında isyan etti: Bir çadır gönderemediniz. Beni de Silivri'ye atın

Hatay'ın Defne ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güzel, katıldığı canlı yayında depremzedelere ulaştırılamayan yardım konusunda feryat etti. Güzel, "Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 20:06
Takip Et

Defne Belediye Başkanı canlı yayında isyan etti

Defne Belediye Başkanı canlı yayında isyan etti: Bir çadır gönderemediniz. Beni de Silivri'ye atın
+
Aa
-

Defne Belediye Başkanı Güzel, Halk TV ana haberine bağlandı. Moderatör İrfan Değirmenci ile yaşanan son depremi konuşan Güzel, depremzedelere yeteri kadar yardımın getirilmediğini söyleyerek, "İnsanların başlarını sokabileceği bir yerleri yok" dedi. Canlı yayında feryat eden Güzel, daha sonra telefonu kapattı.

Güzel şunları söyledi:

"Dost belediyeler geldi. Beslenme, su, battaniye ihtiyacını karşıladık ama insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık. Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya, kapatıyorum ben artık, yeter"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
1
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
2
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
3
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
4
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
5
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
6
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
7
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Kılıçdaroğlu, Malatyalı depremzede aile ile görüştü
﻿Kılıçdaroğlu, Malatyalı depremzede aile ile görüştü
﻿Kılıçdaroğlu, Malatyalı depremzede aile ile görüştü
﻿Hatay'da enkazdan çıkarılan Kuzey Fenerbahçe'de
﻿Hatay'da enkazdan çıkarılan Kuzey Fenerbahçe'de
﻿Hatay'da enkazdan çıkarılan Kuzey Fenerbahçe'de
﻿TFF açıkladı. Tüm maçlarda yapılacak
﻿TFF açıkladı. Tüm maçlarda yapılacak
﻿TFF açıkladı. Tüm maçlarda yapılacak
﻿ABD Başkanı Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdi
﻿ABD Başkanı Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdi
﻿ABD Başkanı Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.