Defne Belediye Başkanı canlı yayında isyan etti: Bir çadır gönderemediniz. Beni de Silivri'ye atın

Defne Belediye Başkanı Güzel, Halk TV ana haberine bağlandı. Moderatör İrfan Değirmenci ile yaşanan son depremi konuşan Güzel, depremzedelere yeteri kadar yardımın getirilmediğini söyleyerek, "İnsanların başlarını sokabileceği bir yerleri yok" dedi. Canlı yayında feryat eden Güzel, daha sonra telefonu kapattı.

Güzel şunları söyledi:

"Dost belediyeler geldi. Beslenme, su, battaniye ihtiyacını karşıladık ama insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık. Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya, kapatıyorum ben artık, yeter"