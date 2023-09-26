Çağatay Ulusoy’a büyük şok! Sete çıkmaya hazırlanıyordu

Fox TV'de yayınlanacak olan "Gaddar" dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy'un "Biz Bir Aileyiz" adlı filminin çekimleri iptal edildi.

Çağatay Ulusoy’a büyük şok! Sete çıkmaya hazırlanıyordu

Editör: Ersoy ÖZDEM

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Centilmen, Terzi ve Kübra isimli projelerin ardından FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisinde rol alacak. Yakışıklı oyuncunun dizinin yanı sıra rol alacağı Biz Bir Aileyiz filminin çekimleri ertelendi.

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BANKACI ARDA'YI OYNAYACAKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ulusoy'un projelerin ardından Biz Bir Aileyiz adlı filmini çekeceği gündeme gelmişti. Deniz Akçay'ın yazdığı filmi Ozan Açıktan yönetecekti.

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Ancak son gelen haberlere göre film şimdilik iptal edildi. Çağatay Ulusoy'un Arda adlı bir bankacıyı canlandıracağı film yaz aylarına ertelendi. Ulusoy'un yeni dizisi "Gaddar"ın çekimleri öne alınınca ve film projesi çok aceleye geleceği için bu kararın alındığı öğrenildi.

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