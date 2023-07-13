Çağatay Ulusoy'a merakla beklenen diziden teklif geldi

Peş peşe rol aldığı dijital projelerle gündemden düşmeyen Çağatay Ulusoy’a yeni sezonda ekranda olacak Gaddar dizisinden teklif geldi.

Çağatay Ulusoy'a merakla beklenen diziden teklif geldi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy peş peşe çektiği dijital projelerle gündemde… İkinci sezonu 28 Temmuz’da yayınlanacak olan Terzi dizisi başta televizyon için planlanmış ancak daha sonra Netflix‘e alınmıştı.

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Yakışıklı oyuncu Centilmen filminin ardından şimdi de Kübra dizisinde başrolü oynuyor. Ulusoy’un televizyon için yeni dizi çekip çekmeyeceği ise merak konusuydu. Kulislerden sızan yeni bilgiye göre Ay Yapım Gaddar dizisi için başarılı oyuncuya teklif götürdü.

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Yapım şirketinin ocak ayı için çekmeyi planladığı diziyi öne aldığı ve eylül sezonu için düşündüğü ve Ulusoy’un kapısını çaldığı öğrenildi. Ünlü oyuncu senaryoyu okuduktan sonra kararını bildirecek. Hürer Ebeoğlu'nun yazdığı Gaddar'ı Çukur ve Üç Kuruş’u yöneten Sinan Öztürk çekecek.

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