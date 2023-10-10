Çağatay Ulusoy Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı geçti. Türkiye'nin en pahalı oyuncusu oldu. Aldığı ücretle rekor kırdı

Editör: Özlem KIRAL

2 yıldır dijital platformlarda yayınlanan Terzi, Kübra ve Centilmen projelerinde yer alan yakışıklı oyuncu, FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisiyle televizyona dönüyor. Ulusoy, Gaddar dizisinden bölüm başı 2 milyon TL alacak.

KIVANÇ TATLITUĞ'U SOLLADI...

Ünlü oyuncu şimdiye kadar bölüm başına alınan en yüksek ücrete imza attı. Başarılı oyuncunun eline bölüm başına 2 milyonu aşan bir ücret geçecek. Böylece Çağatay Ulusoy, Aile'yle 1,5 milyona anlaşan Kıvanç Tatlutuğ'u aldığı ücrette geçmiş oldu.

Başrollerini Aras Bulut İynemli ile paylaşacağı öğrenilen dizide, Çağatay Ulusoy Levent karakterine hayat verecek.

Sevdiği kadını ve ailesini bırakıp askere giden ve döndükten sonra kendisini hiç beklemediği olayların içinde bulan Levent; bu olaylar sonunda gaddar bir insana dönüşecek.