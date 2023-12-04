Çağla Şıkel canlı yayında depreme yakalandı

Hafta için her gün program sunan Çağla Şıkel, Marmara Denizi Gemlik körfezinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanınca soğukkanlılığını koruyarak yayına devam etti.

Gizem Ertürk
Çağla Şıkel canlı yayında depreme yakalandı

Bu sabah saat 10.45 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre illerde de hissedildi. FOX TV ekranlarında program sunuculuğu yapan Çağla Şıkel, canlı yayında depreme yakalandı.

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Uzman diyetisyen Taylan Kümeli ile sağlıklı beslenme üzerine bir yayın yapan Çağla Şıkel bir anda masanın sallanmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kümeli "Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim" derken Şıkel de sarsıntının durmasıyla "Devam edelim" diyerek soğukkanlı bir şekilde programa devam etti.

5.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül, "Olumsuz bir durum yok" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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