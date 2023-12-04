Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Gemlik Körfezi'nde meydana gelen iki büyük depremin ardından yeni depremin nerede olabileceğini açıkladı. Yeni deprem İstanbul'da mı yoksa Güneyde Çanakkale taraflarında mı meydana gelecek?

KAYNAK: Haber Merkezi
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor

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YENİÇAĞ - Özel Haber / Merve KIZILALP

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu sabah saat 10:42'de meydana gelen ve Bursa ile İstanbul'da yoğun bir şekilde hissedilen merkez üssü Gemlik depremiyle ilgili Yeniçağ'a yeni açıklamalarda bulundu.

Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın verilerine göre arka arkaya iki deprem meydana geldi. İlki 5.1 büyüklüğündeyken ikinci deprem 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Depremin bu bölgede gerçekleşeceğini aylar önceden bilen ve bu bölgeye ısrarla işaret eden Üşümezsoy, Yeniçağ'a verdiği demeçlerde bu bölgeninn stresli olduğunu defalarca dile getirmişti.

Yeni açıklamalarında ise Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

Gemlik Körfezi'nde olan 51'lik deprem öncesi Yeniçağ'da her 4 ve 4 buçukluk depremler üzerine buradan haber yapmıştık ve bu haberlere girildiği zaman belki 10'a yakın haber burayı işaret ediyordu.

"6.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

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Bu fayın bir kolu Teşvikiye'den başlıyor. 17 Ağustos'ta kırılan fayın son batı ucu güneye Esenköy'e doğru Bozburun'dan ilerliyor ve İmralı'dan güneye Mudanya açıklarına doğru gelen 'İmralı bir fay hattı' varlığını sürdürüyor. O fay tek kırılırsa 6 buçukluk bir deprem yapabilir ama diğer bir kolda Gemlik körfezinden çıkıyor kıyıdan Gemlik Körfezi'nden çıkarak batıya doğru ilerliyor. Bu 2 fayın birleşmesi söz konusu da olabilir. Şimdi bu olan 5.1'lik deprem haritada görüldüğü gibi Gemlik Körfezi'deki fay hattının batıya uzandığı kesimde Tirilya açıklarında, kıyıda olan bir deprem. Bu fayları biz 17 Ağustos'tan sonra stresin yüklendiği fay hattı olarak sürekli belirttik. Bu faylar o yıllar Ağustos'ta kırıldı. Fayın Adalar'a doğru gitmesi mümkün değil. O adalar faydayı kıramaz.

Stres yönleri aynı olduğu için kıramaz ama bu fay güneye doğru giderek Gemlik körfezinden Mudanya ve Bandırma'ya doğru giden fay hattı üzerinde etkili olabilir. Hep de bahsettiğimiz güney Marmara'da risk vardır tezi ile ilerliyorduk. Bununla daha ilerdeki ise Bandırma'dan Sarıköy fayına doğru giden fayda böyle bir stres var ama bu 5.1'lik depremin olduğu yer dediğimiz gibi Gemlik Körfezi'nden gelen fay hattıyla kuzeydeki Teşvikiye - Bozburun fay hattıyla birleşirse farklı bir deprem yapar ama burada şu andaki deprem orada birleşen depremde değil, güneydeki yani Gemlik körfezindin güneyinden geçen fay hattıdır.

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