Bursa'daki deprem öncü deprem mi? Ahmet Ercan açıkladı

10.42’de Gemlik merkezli 5.1 ve 3 dakika sonra meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Bursa ve İstanbul’da feci bir şekilde hissedildi.

Depremin ardından İçişleri Bakanlığı, AFAD yetkilileri ve İl Valiliklerinden yapılan açıklamada, kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtildi.

Depremin meydana gelmesinin ardından milyonlarca insanın aklında beklenen Marmara depremi ile alakası var mı, bu deprem Marmara depreminin öncüsü mü şeklinde sorular belirdi.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu depremin beklenen Marmara depremi ile bir ilgisinin olmadığını fakat İmralı açıklarında beklediği 6,4 büyüklüğündeki depremin öncüsü olduğunu açıkladı.

Ercan’ın açıklaması şu şekilde:

“10,42’ de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu,Akyazı,İznik,Gemlik üzerinden gelip, Mudanya-Kumyaka’da 5,4 km odak derinliğinden M5,1’lik deprem oluşturdu.Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4’dür.Bu deprem öncüdür.Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir.”