Naci Görür deprem sonrası Gemlik ile ilgili flaş gerçeği açıkladı

AFAD, Gemlik Körfezi’nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremden yaklaşık 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha geldi. Deprem büyük paniğe yol açarken bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası yaptığı paylaşımda Gemlik’e dikkat çekti. Görür, deprem sonrası bir sıkıntı görmediğini belirterek, Gemlik’in depreme dirençli hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Naci Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun."