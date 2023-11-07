Çağla Şıkel'in sevgilisi aileye girdi

Emre Altuğ’dan boşandıktan sekiz yıl sonra avukat Nail Gönenli ile mutluluğu yakalayan ünlü model Çağla Şıkel, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.

Züleyha Öncü
Çağla Şıkel'in sevgilisi aileye girdi

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı.

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Ünlü manken, yıllar sonra aşk orucunu bozmuş, avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

"Karşılıklı olarak çok şanslıyız"

"Hayatımda aşk için bir boşluk bırakmamıştım ama o, bu boşluğu bulup içeri girdi. Olağanüstü bir sevgi ve saygıyla beni seviyor. Bu durumda karşılıklı olarak çok şanslıyız." diyen Çağla Şıkel, sevgilisini aileye de soktu.

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Annesinin doğum gününe götürdü

Çağla Şıkel, çocuklarıyla birlikte kutladığı annesinin doğum gününe sevgilisini de getirdi. Şıkel'in aile pozunda sevgilisi de görülünce fotoğrafa beğeni ve kalp emojileri yağdı.

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