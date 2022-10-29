﻿ Oğlu Kuzey yeni yaşına girdi. Çağla Şıkel geleneği bozmadı

Emre Altuğ da büyük oğlunun doğum günü için: 'Bu sene Kutlamalar erken başladı. Kuzey doğum gününü yine en yakın arkadaşlarından biri Demir’le kutlamak istedi, tabi ki diğer yakın arkadaşlarının katılımıyla. İyi ki doğdun oğlum seni çok seviyorum sözlerini' yazdı.