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Çağla Şıkel 44 yaşına bastı. Doğum gününde bakın kendini kime benzetti

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 44. yaş gününde sosyal medyadan duygularını dile getirdi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 10:53
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44 yaşına basan Çağla Şıkel doğum gününde bakın kendini kime benzetti

Çağla Şıkel 44 yaşına bastı. Doğum gününde bakın kendini kime benzetti
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Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 44'üncü yaşına bastı. Şıkel, teknede çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşıp duygularını dile getirdi. 

Çağla Şıkel, "Akmasına engel olamadığım gözyaşlarımla, içime sığmayan dolup taşan şefkatimle seni karşılamaya hazır, seni sarmaya hevesliyim... Yeni başlangıçlara gülümsüyorum bugün, hiçbir zaman hazır olamayacağımı düşündüğüm başlangıçlara...

Yaralarımın kabuklarından sıyrılmaya... Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. İstememişim, belki de yakıştıramamışım... Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla!" dedi. 

"Şimdi hazırım seninle kavuşmaya, yaralarını sarmaya, o gün sustuğumu bugün anlatmaya. Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim bugün" diyen ünlü manken "Hücrelerimde farkında olmadan taşıdığım ama ne de olsa 'ben bu yükü de taşırım' diyerek Yaradana kuvvet saldırdığım hayatımda daha güçlü adımlar atabilmek için... Unuttuğum ızdıraplarımdan, bu günüme yansıyan sakatlıklarımdan, köklerimden, 7 ceddimden, beni defalarca aynı hatayı yapmaya zorlayan anılarımdan arınmaya, iyileşmeye niyet ediyorum, var olabilmeyi diliyorum!" ifadelerini kullandı. 

Şıkel, şöyle devam etti "Tüm gerçeğimle, bir çocuk gibi neşeyle daha da büyük bir coşkuyla... Yeni yılda ve bugün doğum günümde seninle kavuşmayı bekliyorum...  Haydi gel! Çağla 44..." 
 

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Sare
2.01.2023 11:26
Ne laf kalabalığı böyle okurken yoruldum,çok sıkıcı  
 
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