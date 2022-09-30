Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

Çağla Şıkel, 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olmuş ve o dönemden bu güne podyumların gözde mankenleri arasına girmişti.
Bir taraftan mankenliğe devam eden Şıkel yer aldığı projelerde oyunculukta ve sunuculukta da başarısını kanıtladı.
Sosyal medyada oldukça aktif olan güzel isim, aile hayatıyla da ilgili kareleri takipçileriyle paylaşıyor.
Annesiyle sık sık poz veren Şıkel, bu kez de ablasıyla olan fotoğrafını yayınladı.
Bir organizasyona katılan Çağla Şıkel ablası Berna ile olan fotoğrafını 'Ablaların en güzeli' notuyla paylaştı.
Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Birçok kişi Şıkel'in ablasını görünce şaşkınlıklarını yorumlarla dile getirdi.
Bazı kullanıcılar ise 'Güzellik genetik' yorumunu yaptı.
İşte Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel...