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Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, ablası Berna ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından "Ablaların en güzeli" notuyla paylaştı. Birçok kişi Şıkel'in ablasını görünce şaşkınlıklarını yorumlarla dile getirdi.

Galeri Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 09:28
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Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

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Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

Çağla Şıkel, 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olmuş ve o dönemden bu güne podyumların gözde mankenleri arasına girmişti.

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Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

Bir taraftan mankenliğe devam eden Şıkel yer aldığı projelerde oyunculukta ve sunuculukta da başarısını kanıtladı.

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Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

Sosyal medyada oldukça aktif olan güzel isim, aile hayatıyla da ilgili kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

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Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

Annesiyle sık sık poz veren Şıkel, bu kez de ablasıyla olan fotoğrafını yayınladı.

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Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

Bir organizasyona katılan Çağla Şıkel ablası Berna ile olan fotoğrafını 'Ablaların en güzeli' notuyla paylaştı.

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Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

Birçok kişi Şıkel'in ablasını görünce şaşkınlıklarını yorumlarla dile getirdi.

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Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

Bazı kullanıcılar ise 'Güzellik genetik' yorumunu yaptı.

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Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

İşte Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel...

11/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

12/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

13/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

14/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

15/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

16/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

17/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

18/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

19/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

20/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

21/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

22/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

23/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

24/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

25/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

26/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

27/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

28/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

29/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

30/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

31/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

32/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

33/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

34/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

35/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

36/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

37/37
Çağla Şıkel’in ablasını görenler şaşırıp kalıyor. Güzelliği genetikmiş

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