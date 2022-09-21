Çağla Şıkel sessizliğini bozdu! Adı Zeynep Bastık’ın eski eşiyle anılıyordu

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, hazır giyim markası Sagaza’nın kurucusu ve tasarımcısı Zelia Kaçar’ın Bursa’da açtığı mağazanın davetine katıldı.

Çağla Şıkel'in gönlünü Zeynep Bastık'tan boşanan menajer Tolga Akış'a kaptırdığı iddia edilmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış cephesinden kısa süre önce sevenlerini üzen haber gelmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanma kararı aldıklarını açıklamış ve geçtiğimiz günlerde tek celsede evliliklerini noktalamıştı. Tolga Akış'ın, ünlü model Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddia edilmiş; ancak Akış bu iddiaları yalanlamıştı.

Çağla Şıkel’in adı şarkıcı Zeynep Bastık’tan temmuzda boşanan Tolga Akış ile ağustostan beri anılıyor. Çağla sonunda sessizliğini bozdu.

'ZAMAN ZAMAN GÖRÜŞÜYORUZ'

Net bir şekilde aşk yaşamadıklarını belirten Şıkel “Tolga benim sadece arkadaşım. Ortak dostlarımız da var, zaman zaman görüşüyoruz” dedi.

