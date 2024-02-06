Çağlayan saldırganı teröristlerin bilgileri ortaya çıktı. 34 şüpheli gözaltına alındı

Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör saldırısıyla alakalı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilirken, saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, "Adalet Sarayı'na bir terör saldırısı girişimi oldu. Öncelikle saldırıyı lanetliyorum. D Kapısı'ndan kaçarak C Kapısı'na geliyorlar. Güvenlik güçlerimizle girilen çatışmada 2 terörist öldürülüyor. O çatışma sırasında 4 vatandaşımız yaralanıyor. Yaralılarımızdan birisi hastanede hayatını kaybetti. Yaralı polislerimizin sağlık durumu iyi.

Burada kahraman polisimizin dikkatli davranmasıyla hain terör saldırısı önlenmiş oluyor. Daha önce de Çağlayan'da bir terör girişimi olmuştu. Savcımız odasında şehit olmuştu. Bugün de belki aynı emeli gerçekleştirmek isteyen teröristler etkisiz hale getirildi. Ben milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Adli soruşturma sürüyor. Çeşitli gözaltılar var. Şu anda 34 gözaltı var. Tüm detaylarıyla soruşturma sürüyor" dedi.

Tunç, "Saldırıyla ilgili 1 Başsavcı vekili ve 5 savcımız görevlendirildi" ifadelerine yer verdi.

ŞÜPHE ÜZERİNE KİMLİK SORAN POLİSE BİBER GAZI SIKIP KAÇTI

Olayın ardından teröristlerin yanında bulunan çantada yapılan incelemede, içeriği henüz belirlenemeyen bir düzenek, plastik kelepçe, 48 mermi, ve örgütsel doküman bulundu.

Teröristlerden Emrah Yayla'nın bombalı eylem hazırlığındayken 2017 yılında Ankara'da yakalandığı ve yargılandığı dava kapsamında 14 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Diğer saldırgan Pınar Birkoç'un ise terör örgütü DHKP/C'ye yönelik bir operasyonda 2017'de yakalanıp tutuklandıktan sonra 2020'de salıverildiği ifade edildi.

SALDIRGANIN ABLASI VE KARDEŞİ ADLİYEDE GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca, saldırının ardından çalışma başlatan polis, olayda öldürülen Pınar Birkoç'un ablasının da bugün silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan duruşmasının olduğunu belirledi.

Bunun üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giden ekipler, tutuklu sanık Necmiye Birkoç ile duruşmaya izleyici olarak katılan diğer kardeşi ve bazı kişileri gözaltına aldı.

Mahkeme heyeti de bunun üzerine duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

Öte yandan, olayın ardından Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi ve diğer ilçelerdeki bazı adreslere düzenlenen operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

"ABLA" DETAYI

Sabah gazetesine göre, saldırıda öldürülen DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve bugün hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Öldürülen diğer terörist 43 yaşındaki Emrah Yayla’nın ise Adana’da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan üç teröristten biri olduğu ortaya çıktı.