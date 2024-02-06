Çağlayan'daki terör saldırısında ölen vatandaşın fotoğrafı ortaya çıktı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde Dilfıraz Karataş isimli kadın kurşunların hedefi olmuştu.

Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralandı. Biri kadın iki saldırgan ise olay yerinde etkisiz hale getirilmişti.

Öte yandan hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın fotoğrafına ulaşıldı. Acı haberi alınca hastaneye koşan yakınları ise gözyaşlarını hakim olamadı.

Terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden masum kadının cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.