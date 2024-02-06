Çağlayan'daki terör saldırısında ölen vatandaşın fotoğrafı ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Çağlayan'daki terör saldırısında ölen vatandaşın fotoğrafı ortaya çıktı
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısında kurşunların hedefi olan vatandaşın fotoğrafı ortaya çıktı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde Dilfıraz Karataş isimli kadın kurşunların hedefi olmuştu.

Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralandı. Biri kadın iki saldırgan ise olay yerinde etkisiz hale getirilmişti.

Öte yandan hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın fotoğrafına ulaşıldı. Acı haberi alınca hastaneye koşan yakınları ise gözyaşlarını hakim olamadı.

Terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden masum kadının cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

aw136230-01.jpg

İlgili Haberler
Çağlayan’daki terör saldırısında öldürülen vatandaşın vurulmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı
Çağlayan saldırganı teröristlerin bilgileri ortaya çıktı. 34 şüpheli gözaltına alındı
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında 1 vatandaş hayatını kaybetti
Teröristler saldırdı deprem suçluları unutuldu
Flaş... Flaş... Çağlayan Adliyesi önündeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Son Haberler
Çağlayan’daki terör saldırısında öldürülen vatandaşın vurulmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı Gündem
Çağlayan’daki terör saldırısında öldürülen vatandaşın vurulmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı
Taksi şoförünü müşterisi bıçakladı! Akıllara Oğuz Erge cinayeti geldi Gündem
Taksi şoförünü müşterisi bıçakladı! Akıllara Oğuz Erge cinayeti geldi
Van’da karla mücadele çalışmaları sürüyor Yerel Haberler
Van’da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Galatasaray Caner Erkin'i transfer ediyor Spor
Galatasaray Caner Erkin'i transfer ediyor
İmamoğlu’nun Hatay’daki türbe ziyareti mitinge dönüştü Gündem
İmamoğlu’nun Hatay’daki türbe ziyareti mitinge dönüştü
Kadın futbolcuların duştayken fotoğraflarını çekmeye çalıştılar Spor
Kadın futbolcuların duştayken fotoğraflarını çekmeye çalıştılar
Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'dan Karagümrük itirafı Spor
Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'dan Karagümrük itirafı