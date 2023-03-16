Bakan Kirişçi'den akılalmaz 'sel' yorumu: Evet 15 canımızı aldı ama toprak suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, HaberTürk TV'de Açık ve Net programına konuk oldu.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da toplam 15 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi hakkında Kirişçi, bölgedeki 'kuraklığa' dikkat çekerek "Yağışların düzensizliği var" dedi.

Selin ardından Atatürk Barajı'nda su mesafesinin 300 bin metreküp arttığını söyleyen Kirişçi, bunun 'önemli bir şey' olduğunu vurguladı.

Konuşmasına "Tabii ki taşkın, sel olmasın. Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz." ifadeleriyle devam eden Kirişçi, ilgili bölümde şu ifadeleri kullandı:

"BİR TARAFTAN 15 CANIMIZI ALDI AMA DİĞER TARAFTAN TOPRAK SUYA KAVUŞTU"

"Bitkisel üretim kısmında stoklarımız var. Buğdayla ilgili stoklarımız var. Regülasyon kurumlarımız var. Toprak Mahsülleri Ofisi, Et Süt Kurumu, Türk Şekeri gibi. Bunlar devrede. Fiyatlarda bir yükselme açıkçası beklemiyoruz. Bu yüzde 127.76'lık oran bir önceki ay yüzde 142'lerdeydi. Aylık artış 6'lara düştü. Genel ekonomiden tarımsal ekonomiyi ayırmak mümkün değil. Temel girdileriniz var. Girdi fiyat endeksine baktığınızda görürsünüz. ÜFE bu. TÜFE değil. Bu da zaman içerisinde tüketici fiyatlarına kaçınılmaz olarak yansıyor. Genel ekonominin seyrindeki iyileşme devam ettiği müddetçe buraya da yansıyacak. Buralarda bir endişemiz, kaygımız yok. Yağışların düzensizliği var. Kuraklık riski de vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı'nda su mesafemiz 300 bin metreküp arttı. Bu önemli bir şey. Tabii ki taşkın, sel olmasın. Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz."