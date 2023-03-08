Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak

Prof. Dr. Canan Karatay, CNN Türk ekranlarından yayınlanan Gündem Özel programının konuğu olmuştu. Sağlıklı beslenme konusundaki çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Cana Karatay, 2025'de büyük bir kıtlığın başlayacağını söylemişti.

“DÜNYADA 2025’DE BÜYÜK BİR KITLIK BAŞLAYACAK”

Canan Karatay’ın ifadeleri şu şekilde:

“Bu artık bütün dünyada kabul edildi. 2025’de büyük bir kıtlık başlayacak dünyada. Herkes buna hazırlık yapıyor. Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok güçlü ağaçlar. Her türlü susuzluğa soğuğa taşa toprağa sıkıntıya direnen ağaçlardır. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaklar.”

“2023 SU YILI YAĞIŞLARI NORMALİNİN ALTINDA”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sitesinde yağışlarla ilgili veriler, son dönemde yağışlardaki düşüşü göstermesiyle dikkat çekti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Ekim 2022-30 Kasım 2022 dönemini kapsayan 2023 su yılı yağışları normalinin altında, geçen yıl yağışları civarında gerçekleşti. Türkiye geneli su yılı yağışı 77.0 mm, normali 107.7 mm (1991-2020) ve geçen yıl aynı dönem su yılı yağışı 76.2 mm’dir. Yağışlarda normaline göre yüzde 29 azalma mevcuttur. İki aylık kümülatif yağışlarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerimiz normallerinin altında yağış almış, en fazla azalma yüzde 58 ile Marmara Bölgesi’nde gerçekleşmiştir. Marmara Bölgesi’nin iki aylık su yılı yağışları son 52 yılın en düşük seviyesine inmiştir.

2023 su yılı yağışları Trakya’nın batısı, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Yalova, İzmir’in batı ve kuzey kesimleri ile Isparta, Kırıkkale, Kırşehir, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde normallerine göre yüzde 60’tan fazla azalma, Adıyaman civarlarında ise yüzde 40’tan fazla artış göstermiştir.”