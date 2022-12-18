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Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 12:02
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum Ticaret Odası'nda EYT ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle;

Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Herhangi bir kaybı olmasın, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurtdışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var.

Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi. Bakan Nebati de bu konuda hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük.

En önemli sosyal politika araçlarımızdan birisi asgari ücrettir. Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere.

ASGARİ ÜCRET

İşverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olması. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

"SALI GÜNÜ UZLAŞMAYA VARACAĞIZ"

Bakan Bilgin, dün Erzurum'da yaptığı başka bir açıklamada ise "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Reco
18.12.2022 12:20
1453 yolunda Fatih sultan Mehmet ne yediği arşivlerde belli Eyt lilerin kayıtlarımı belli değil sayın bakanım  
 
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