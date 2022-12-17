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Bakan Bilgin yeni asgari ücretin ne zaman belli olacağını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin ne zaman açıklanacağının tarihini verdi. Bakan Bilgin, Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 16:06
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Bakan Bilgin yeni asgari ücretin ne zaman belli olacağını açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını hatırlattı.

Toplantıda asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacaklarını ifade eden Bilgin, şöyle konuştu:

"Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz."

Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacaklarını ümit ettiklerini belirterek, "Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum." diye konuştu.

 

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Boşşveeer
17.12.2022 16:48
Neşeli Günler 🎬⁠ "Annem nikahtan önce göster ama elletme dedi."  
 
Yavuz
17.12.2022 16:24
Kaşıkla verip kepçeyle alacaklar.işçi emekliyi perişan ettiler. ilk defa emekli maaşları asgari ücretin altında akp zamanında oldu  
 
Kaya Ozkok
17.12.2022 16:14
yani en az 10bin olmali  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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