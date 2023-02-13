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Cam teras depremi hasarsız atlattı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yer alan cam teras büyük depremlerde hasar görmedi. Depremde evleri büyük hasar gören çocuklar cam terasa gelerek stres attı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:36
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Cam teras depremi hasarsız atlattı

Cam teras depremi hasarsız atlattı
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz çalışmaları iş makinaları ile devam ediyor. Hatay’daki yıkımdan kaçarak çok az hasar gören ilçe Altınözü’ne yerleşen vatandaşlar bir yandan hayatlarına devam ederken, bir yandan da cam terası ziyaret etti.

Yaşadıkları köyde çok fazla binanın yıkıldığını belirten Emirhan Havranoğlu, “Depremde köyümüz hasar aldı ve dayanıklı değil. O yüzden burada yengemlerde kalıyoruz, onların evi daha dayanıklı. Köyümüzde toprak evler yıkıldı, beton evlerin çatıları çöktü, çok kötü durumda. Enkaz altında olan akrabalarımız var, evi tamamen yıkılanlar var. Cam terası gezmeye geldik, camlar çok dayanıklı. İlk korkutucu geldi ama ondan sonra eğlenceli geldi” dedi.

Ailesi ile birlikte ilçeye geldiğini aktaran Mustafa Kuş (13) ise, “Depremde bizim mahallede yer alan evlerin çatıları uçtu. Çoğu yerde çatlaklar var. Arkadaşlarımın bazılarından haber aldım, bazılarından haber yok. Büyük ihtimal enkaz altında kalmamışlardır. Cam terasa öncesinden 1-2 kez gelmiştim. O zamanlar biraz korkuyordum, ileriye gitmemiştim ama şimdi çok şükür korkmuyorum” şeklinde konuştu.

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