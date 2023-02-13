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  • Oyuncu Ahmet Kara’dan acı haber geldi. Depremde yatağıyla 5’inci kattan sokağa düşmüştü 

Oyuncu Ahmet Kara’dan acı haber geldi. Depremde yatağıyla 5’inci kattan sokağa düşmüştü 

Kahramanmaraş'taki depremde genç oyuncu Ahmet Kara da yaşamını yitirdi. Geçmişte ilaç mümessiliyken Kahramanmaraş'ın vergi rekortmeni olan Kara, rol aldığı "Beyaz Atlı Prens" adlı filmi de göremedi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:01
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Depremde yatağıyla 5’inci kattan sokağa düşmüştü! Oyuncu Ahmet Kara’dan acı haber geldi  

Oyuncu Ahmet Kara’dan acı haber geldi. Depremde yatağıyla 5’inci kattan sokağa düşmüştü 
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Kahramanmaraş'ta merkezli iki depremde binlerce can enkaz altında kaldı. O isimlerden birisi de 38 yaşındaki Ahmet Kara'ydı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Genç yaşta büyük başarılara imza atan Kara, Kahramanmaraş'ta vergi rekortmeni olmuştu.

70'e yakın ilacı ruhsatlandırmıştı. Ancak işleri birden bozulunca iflas etmiş ve bütün varlığını kaybetmişti. Dizi ve filmlerde rol alarak hayata yeniden sarıldı. Biraz para kazanıp ilaç işine kaldığı yerden devam etmek istiyordu. Bekârdı. Tek katlı baba ocağı yokuştaydı.

"Çıkmak zor" oluyor diyerek 12 Şubat ilçesi Molla Gürani Mahallesinde bir daire kiraladı. Beşince katta yaşıyor, pencere dibinde yatıyordu. Depremde duvar kırıldı. Yatağıyla birlikte sokağa düştü. Ardından bina üzerine göçtü. Beton ayak bileklerini kesti.

Ahmet kan kaybından öldü. "Beyaz Atlı Prens" isimli filmde rol almıştı. Çekimler bitmiş, montajı tamamlanmıştı. Hayaller düştü, planlar yarım kaldı, filmini görmek nasip olmadı.
 

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