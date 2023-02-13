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Yerle bir olan hastane için 2012’de depreme dayanaksız raporu verilmiş

Hatay'da yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi Eski SSK binasının A bloğunun depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Hastanenin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hastane Tanıtım Sunumu'nda A Blok için 2012 yılında 'deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir' yazdığı görüldü.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 15:22
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O hastane için 2012’de depreme dayanaksız raporu verilmiş

Yerle bir olan hastane için 2012’de depreme dayanaksız raporu verilmiş
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DHA'da yer alan haberde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Büyük felakette, İskenderun Devlet Hastanesi Eski SSK binasının A bloğu da yerle bir oldu. İçerisinde Cerrahi Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım ve Dahili Yoğun Bakım ünitelerinin bulunduğu blokta onlarca hasta ile sağlık çalışanı enkaz altında kaldı. Depremin 7'nci gününde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altında kalanların yakınları umutla bekliyor.



İskenderun merkezinde 1968 yılında yapılan A bloğun 1992 yılında çalışma kapasitesinin arttırıldığı öğrenildi. Hastanenin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Hastane Tanıtım Sunumu'nda A Blok için 2012 yılında 'deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir' yazdığı görüldü.



"HASTALARIN AŞAĞI DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK"
Hemşire eşi Sevda Sertkol'un (42) hastane enkazında kaldığı belirten Nafi Sertkol (46), "Eşim deprem günü kalp damar cerrahisinde nöbetçi hemşireydi. Deprem olduğunda 3 çocuğumla evimden sağ salim çıktık. Eşime ulaşamadım. Hastaneye geldiğimizde hastanenin yıkıldığını gördük. Geldiğimizde hastaların aşağı düştüğünü gördük. Kendi imkanlarımızla yaralıları güvenli yere götürüp, tedavi ettirdik" dedi.



Umutlu olduğunu dile getiren Sertkol, "Merdiven boşluklarına ulaştık. Ama ne yazık ki 7'nci gününde bu seviyeye gelebildik. Bu bina çok eskiydi. İskenderun'un ilk hastanelerinden. Depreme dayanıksız raporu varmış. Bugüne kadar neden engellenmedi? Bu resmen cinayete teşebbüs. Umutlarımız devam ediyor. Umutlarımızın devam edebilmesi herkesin çalışması lazım" diye konuştu.
 



 

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