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Cami avlusunda ahlaksız yakınlaşma yapan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltında

Esenyurt'ta cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 10:01
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Cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

Cami avlusunda ahlaksız yakınlaşma yapan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltında
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İstanbul Esenyurt'un Gökevler Mahallesi'nde bir cami avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketler bulunduğu ortaya çıktı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Emniyet harekete geçti.

Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı.

Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt’Ta bir caminin arka tarafındaki bankta oturan yabancı uyruklu çift, uygunsuz hareketlerde bulunmaya başladı.

O anlar, çevredeki binada oturan vatandaş tarafından görüntülendi. Söz konusu görüntülerde, çiftin ilk başlarda sohbet etmeye başladığı görülürken erkek bir anda kadına uygunsuz hareketlerde bulundu.

'Esenyurtsondakika' adlı sayfanın yayınladığı görüntülerde, o anları kayıt altına alan vatandaş 'Ayıp ya...Camii orası' diyerek tepki gösterdi. Ardından, vatandaşlar güvenliği arayarak çifti alandan uzaklaştırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökevler Mahallesi'ndeki caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlatarak 2 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.


 

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zafer partisi
25.01.2023 11:12
ensar diye yutturdukları istilacı suriyeliler  
 
Gözaltı
25.01.2023 10:59
Böyle şeyler sadece karılarından başkalarıyla yakalanan Hocalara mahsustur gençlerin sevgisi Camilerin dışında olmalı kutsal yerlere sığınanlar gençler kelepçeyle gözaltına alınıyor diren Türkiyem.  
 
öncezonguldak
25.01.2023 10:49
Pislik,ahlâksızlar.Allah belânızı versin.Canım ülkem benim,ne hale geldin?  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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