Cami avlusunda ahlaksız yakınlaşma yapan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltında

İstanbul Esenyurt'un Gökevler Mahallesi'nde bir cami avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketler bulunduğu ortaya çıktı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Emniyet harekete geçti.

Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı.

Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt’Ta bir caminin arka tarafındaki bankta oturan yabancı uyruklu çift, uygunsuz hareketlerde bulunmaya başladı.

O anlar, çevredeki binada oturan vatandaş tarafından görüntülendi. Söz konusu görüntülerde, çiftin ilk başlarda sohbet etmeye başladığı görülürken erkek bir anda kadına uygunsuz hareketlerde bulundu.

'Esenyurtsondakika' adlı sayfanın yayınladığı görüntülerde, o anları kayıt altına alan vatandaş 'Ayıp ya...Camii orası' diyerek tepki gösterdi. Ardından, vatandaşlar güvenliği arayarak çifti alandan uzaklaştırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökevler Mahallesi'ndeki caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlatarak 2 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.



