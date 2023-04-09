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Samsun'da camide hırsızlık

Samsun'un Alaçam ilçesindeki iki caminin sadaka kutularından para çalan şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 12:49
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Camide hırsızlık

Samsun'da camide hırsızlık
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İHA'nın haberine göre, ilçede bulunan Zincirlikuyu Camii ve Şadibey Camisinde bulunan sadaka kutularından para çalındı. Olay, polis haber verildi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bir kişinin tel aparatla sadaka kutusundan paraları çaldığını tespit etti. Araştırmaları derinleştiren ekipler, hırsızlık olayını H.O.'yu (51) gerçekleştirdiği tespit etti. Polis ekipleri, camiye tekrar gelen H.O.'yı cami içerisinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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