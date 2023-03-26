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Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'e hırsız şoku

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in atölyesine hırsız girdi. Tanrısevsin, seramik atölyesindeki eşyalar çok ağır olduğu için hırsızların önemli bir şey çalamadan olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 15:38
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Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in seramik atölyesine hırsız girdi. hırsız şoku

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'e hırsız şoku
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Yağmur Tanrısevsin dün akşam kabus dolu bir gece yaşadı. Başarılı oyuncunun geçen ocak ayında Vouge dergisi için de çekim yaptığı Akatlar'daki seramik atölyesine hırsız girdi. Tanrısevsin hemen polise haber verdi.

BİR ŞEY ÇALAMADILAR
Güvenlik alarmının uyarısı üzerine atölyesine koşan Tanrısevsin karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Hırsız ünlü oyuncunun atölyesinin otantik tahta kapısını kırarak içeri girmişti.

Polis olay yerinde inceleme başlattı. Yağmur Tanrısevsin seramik atölyesindeki eşyalar çok ağır olduğu için hırsızların önemli bir şey çalamadan olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

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