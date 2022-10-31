Camide imama Atatürk'süz hutbe tepkisi: Adım Muhammet Yorgo değil

Oda tv'nin haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 28 Ekim’de Diyanet’e bağlı tüm camilerde okunacak olan cuma hutbesinde, Cumhuriyet ve Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anılmadı. Diyanet’e tepki yağarken, konuyla ilgili olarak ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, Cuma hutbesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının anılmamasına cemaatten bir kişi tepki gösterdi.

Cuma namazının farzına geçilmeden önce yaşanan gerginlikte cemaatten bir kişinin imama “Hocam, hocam” diye seslendiği ve “Hocam, kulluk yalnızca Allah’adır değil mi? Ama bize Cumhuriyet rejimini armağan eden Atatürk ve silah arkadaşları varken başka şeyler anlatıyorsan olmaz.” diyerek tepki gösterdiği görüldü.

"İMAMA MÜDAHALE ETME, OTUR YERİNE"

Cami imamı kendisine gösterilen tepkiye sessiz kalırken, cemaatten bazı kişilerin "İmama müdahale etme, otur yerine" diye bağırdıkları duyuluyor.

Kendisine gelen tepkilerden sonra vatandaşın "Adım Muhammet, Yorgo değil" dediği duyuluyor.