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  • İBB reklamını Kanal 7 kabul etti, NTV ve CNN Türk yayınlamadı. Tetikçiden daha çok tetikçi çıktılar.

İBB reklamını Kanal 7 kabul etti, NTV ve CNN Türk yayınlamadı. Tetikçiden daha çok tetikçi çıktılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “yarın ne olacak” temalı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı filmi ana akım medyada kendisine yer bulamadı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 09:50
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Tetikçiden daha çok tetikçi çıktılar. İBB reklamını Kanal 7 kabul etti, NTV ve CNN Türk yayınlamadı

İBB reklamını Kanal 7 kabul etti, NTV ve CNN Türk yayınlamadı. Tetikçiden daha çok tetikçi çıktılar.
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Film birçok yerde gösterime girerken NTV ve CNN Türk gibi ana akım medyada kullanılmadı.

"Yarın ne olacak?" sorusunun yer aldığı videoda, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara ele alınırken  "Yarınlarımız için ilan edilen cumhuriyet ilelebet yaşayacak, yarın hepimizin olacak" sözlerine yer verildi.

Oda TV’de yer alan habere göre, iktidara yakın televizyon kanallarından Ülke TV'de bile gösterime giren "yarın ne olacak" kampanyasının NTV ve CNN Türk kanallarında yayınlanmaması İBB'de rahatsızlık yarattı.

CNN Türk, birçok sektörde bulunan Demirören'in, medya grubunda yer alırken, NTV, Doğuş yayın grubunda bulunuyor.

29 Ekim filmini İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından, "Yarın Hepimizin Olacak. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak; yarın umut, huzur, bereket olacak. Güzel yarınlarımız, hepimizin olacak. Yaşasın Cumhuriyet" notuyla paylaştı.

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Mehmet Tok
29.10.2022 10:31
İki tane aşağlık, yandaş kanal.  
 
Abbas
29.10.2022 10:04
Ne yaparsın 6 lı masada Aşure beklerken, oldu sana Bulamaç, onlarda ne yapsın Ekmek Parası  
 
Asker
29.10.2022 10:00
NTV ve CNN Türk kanallarında yayınlanmaması bunların ayıbı gazetecilik televizyonculuk yapmıyorlar yandaşlı yapılıyor onun içinki Türkiye'de büyük bir çoğunluk bu kanalları seyretmiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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