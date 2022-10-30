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Halil Konakcı'nın kadınları hedef alan sözleri ifade özgürlüğüymüş

Kadınları hedef alarak “Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” diyen imam Halil Konakcı hakkındaki suç duyurusuna “işleme konulmama” kararı verildi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 08:57
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Halil Konakcı'nın kadınları hedef alan sözleri ifade özgürlüğüymüş

Halil Konakcı'nın kadınları hedef alan sözleri ifade özgürlüğüymüş
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Hilafet çağrısı ve çeşitli vaazları ile tepki çeken imam Halil Konakcı, kadınları giyimleri üzerinden hedef alırken erkeklere seslenerek “Kadın-erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi? Kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” dedi.

Diyanet TV’de de, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, “Tesettür dediğimiz şey örtünmektir. Allah’ın bir emri” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine  göre, avukat İsmail Çakmak, hem Konakcı hem de Bozkurt hakkında 31 Ağustos’ta suç duyurusunda bulundu. 

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ!’

Suç duyurusu hakkında Cumhuriyet Savcısı Vahit Özcan tarafından “işleme konulmama kararı” verildi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, anayasaya ve ifade özgürlüğüne işaret edilen kararda, “Bu düzenlemeler incelendiğinde ifade özgürlüğünün kişinin kendi fikrini herhangi bir baskı veya engelemeye maruz kalmadan dile getirmesi olduğu sonucuna varılır” denildi.

Kararda, sözlerin, “düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında kaldığı, suç teşkil eden bir ifadenin bulunmadığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, herhangi bir araştırma ve soruşturma yapılmaksızın açıkça suç oluşturmadığının anlaşıldığı” savunuldu.

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Misafir
30.10.2022 09:40
Diyanet İşleri Başkanlığının görevi toplumu din konusunda aydınlatmaktır. Kabul edip etmemek kişinin kendi imanına kalmıştır. Söylediği şeyler dine aykırı iolursa kurumsal anlamda suç işlemiş olur.  
 
NECİP
30.10.2022 09:29
Sormak lazım bu imam devletin memurumu AKP nin memurumu şayet devletin memuru ise basına demeç vermesi, suçtur bu ülkede her memur eline mikrofonu alıp basına demeç verip konuşamaz  
 
Seher
30.10.2022 09:18
Eğer böyle bir dşüncen varsa insan gibi ifade edersin,benim dini görevlerde,misyonu olan kişiden ,bir anne olarak beklentim,ülkede infaal yaratan pedofili,cinayet,vahset olaylarına tepki göstermeleri  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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