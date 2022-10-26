AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın Çav Bella söylediği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademe açılış töreninde gerginlik yaşandı.

Törende ilk olarak konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, projenin birinci etabının 1998 yılında, dönemin İBB Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. etabının da 2009 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından açıldığını anlattı. Vatandaşlar Şadi Yazıcı’nın konuşmasını alkışlayarak protestoda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu araya girerek salonu sakinleştirdi.

Ekrem İmamoğlu "O arkadaş burayı germeye gelmiş, sakin olalım. Provokasyona devam ediyor, ilgilenmeyin. Kötü söz sahibine aittir.

Kendisi bir kez bile benimle Tuzla gezilerine katılmamıştır. Problem çözmek isteyen bir Belediye Başkanı olsa benimle defalarca konuşurdu. Arkadaş gergindi. Saniyede bir öksürüyordu. Gergin insan vücudu onu yapar. Buradan kalkıp gideceği de belliydi." ifadelerini kullandı.

İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından Başkan Şadi Yazıcı'nın Youtube hesabından yayınladığı Çav Bella performansı sosyal medyada paylaşıldı.