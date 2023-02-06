6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak

Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak

Diyanet İşleri'nden yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde sela okunacak.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 19:01
Takip Et

Camilerde sela kararı

Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
+
Aa
-

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde yatsı ezanından yarım saat önce sela okunacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından, “Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde, yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde Kur’an-ı Kerim ve Dua Programı icra edilecek. Ben de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camisinde sala verip dua edeceğim inşallah.” açıklamasını yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ahmet varank
6.02.2023 20:02
neye yarayacak?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
1
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
2
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
3
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
4
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
5
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
6
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
7
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
﻿Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi
﻿Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi
﻿Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
﻿Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor
﻿Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor
﻿Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor
﻿Felipe Melo'dan deprem paylaşımı. ''Geçmiş olsun ikinci vatanım''
﻿Felipe Melo'dan deprem paylaşımı. ''Geçmiş olsun ikinci vatanım''
﻿Felipe Melo'dan deprem paylaşımı. ''Geçmiş olsun ikinci vatanım''
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.