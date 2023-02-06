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Kahramanmaraş'ta küçük kız enkazın altından böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Göksun ilçesinde enkaz altında kalan küçük kız çocuğunun kurtarılma anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 18:50
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Kahramanmaraş'ta küçük kız enkazın altından böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta küçük kız enkazın altından böyle kurtarıldı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ekipler, yaşam üçgenindeki küçük kızı kurtarmak için seferber oldu. Bir görevlinin ulaştığı küçük kız, daha sonra emekleyerek enkaz altından dışarı çıkmayı başardı. O anlar kayıt altına alındı.

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