Kahramanmaraş'ta küçük kız enkazın altından böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ekipler, yaşam üçgenindeki küçük kızı kurtarmak için seferber oldu. Bir görevlinin ulaştığı küçük kız, daha sonra emekleyerek enkaz altından dışarı çıkmayı başardı. O anlar kayıt altına alındı.