Yağmacılara karşı korucular deprem bölgesinde

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 39 güvenlik korucusu ile 1 astsubay, Malatya’daki çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.

Korucuların 'Afet Eğitimi' de aldığı gelen bilgiler arasında

DEPREM BÖLGESİNDE YAĞMACILAR ORTAYA ÇIKTI

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem bölgesinde birçok şehirde yardım çığlıkları yükselirken Hatay Kırıkhan'da çekilen görüntülerde kansız yağmacıların ortaya çıktığı görülmüş, yayınlanan videolar büyük tepki almıştı.