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Yağmacılara karşı korucular deprem bölgesinde

Van’ın Erciş ilçesindeki eğitimli 39 güvenlik korucusu deprem bölgesine sevk edildi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 18:58
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Yağmacılara karşı korucular deprem bölgesinde

Yağmacılara karşı korucular deprem bölgesinde
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 39 güvenlik korucusu ile 1 astsubay, Malatya’daki çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.

Korucuların 'Afet Eğitimi' de aldığı gelen bilgiler arasında

DEPREM BÖLGESİNDE YAĞMACILAR ORTAYA ÇIKTI

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem bölgesinde birçok şehirde yardım çığlıkları yükselirken Hatay Kırıkhan'da çekilen görüntülerde kansız yağmacıların ortaya çıktığı görülmüş, yayınlanan videolar büyük tepki almıştı.

 

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Ss
6.02.2023 20:20
Yakaladığınızın keniklerini kırın aslanlar  
 
vatandaş
6.02.2023 19:36
BİZİM DEVLETİMİZ NE ZAMAN BU KADAR ACİZ HALE GELDİ GÖNDERİN BÖLGEYE 5-6 TABUR ASKER GÖNDERİN NEREDE ÇEVİK KUVVET VARSA İNSANLAR YARDIM BEKLİYOR BR DE BU ÇAKALLARLAMI UGRAŞSINLAR  
 
Türküm
6.02.2023 19:29
Askerimiz varken niye korucular gönderilir  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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