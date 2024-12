‘Can Borcu’, reytinglerde ne yaptı?

atv’nin yeni dizisi ‘Can Borcu’, önceki akşam görücüye çıktı. Dizi, ilk bölümüyle Total’de 7. (3,16 reyting), AB’de (2,29 reyting) ve ABC’de (3,14 reyting) ise 6. sırada yer aldı.

Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay ve Cüneyt Mete’nin rol aldığı dizi, gelecek için pek de umut vermedi ancak önümüzdeki günlerde final yapacak olan ‘Yalan’ (Kanal D) ve ‘Yabani’ (NOW TV) dizilerinin boşluğuyla birlikte reytinglerinde belki yükselme olabilir. ‘Gönül Dağı’, hâlihazırda Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi. ‘MasterChef’, ilerleyen günlerde sezon finali yapacak ve yerine ‘Survivor’ gelecek. ‘Güldür Güldür Show’, kitlesi oturmuş, yıllardır ekranda olan, belli bir reytingi de her haliyle alan bir yapım. Bütün bunları göz önüne alırsak, ‘Can Borcu’nun işi hiç de kolay değil ama başarabilir mi? Elbette güzel sonuçlar alabilir. Bunun örnekleri var.

İlk bölümde umut vermeyen ancak dizinin birkaç bölümü yayınlanınca reytingleri yükselen işleri gördük. Bakalım, önümüzdeki günlerde neler olacak?

Bilgi ve cesaret ‘Restleşme’si

Hakan Yılmaz, bu kez sunucu olarak sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, yakında CNBC-e ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan ‘Restleşme’ yarışmasını sunacak.

Ercan Saatçi’nin yapımcılığını üstlendiği BBB Production imzalı ‘Restleşme’nin çekimleri başladı.

‘Bilgi ve cesareti buluşturan yarışma’ sloganıyla ilk tanıtımı yayınlanan programa başvurular devam ediyor.

Dijital çağa ayak uydurdu

Hande Ünsal, yeni şarkısı ‘Yine Ölmem’i Ünsal Müzik Prodüksiyon etiketiyle yayınladı. Sözü ve müziği Muhammed Ali Beşiktaş’a ait şarkının düzenlemesi Elber Tutkus imzası taşıyor.

Yönetmenliğini Halil Güzel’in üstlendiği şarkının klibi, müziğin dijital ortamlara taşınması sonucu şarkı sürelerinin kısalması doğrultusunda 1 dakika 38 saniye olarak hazırlanmış ve sosyal medya platformlarında yayınlanmaya uygun olacak şekilde dikey formatta çekilmiş.

Dijital çağa ayak uyduran Hande Ünsal, oldukça enerjik şarkısıyla güzel bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.