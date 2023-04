Sacit Aslan yazdı: En son ‘şantajı devlete’ oldu, yolun sonu 'demir parmaklıklar'

Uçankuş TV’nin sahibi Can Tanrıyar, ‘yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçlarından tutuklandı. Tanrıyar’ın sosyal medyada paylaşımlar yapan ve suç makinası Muhammed Yakut ile iş birliği yaptığı öğrenildi.

Gazeteci Sacit Aslan, bugünkü köşesinde tutuklanan Tanrıyar’ın Uçankuş TV’nin kuruluş süreci ve sonrasında yaşananlara dikkat çekerek, “Nasıl olsa bana bir şey olmaz diyerek yıllarca keyfine göre at koşturdu magazin dünyasında Can Tanrıyar…” ifadelerini kullandı.

Sacit Aslan’ın kendi internet sitesinde yayınladığı “En son ‘şantajı devlete’ oldu, yolun sonu 'demir parmaklıklar'!” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

İhtirasın kurbanı olmak, insanın temel hastalıklarından biridir. İhtirasa zemin hazırlayan menfaatçi ve çıkarcı yaklaşımlar her şeyden önce insanın akl-ı selîm ve mantığına perde çeken sancılardır.



İhtiraslarına gem vuramayan bir profil: Can Tanrıyar…



Menfaatlerine düşkün, kendi çıkarlarına mahkûm olup arzularının peşinde koşanlar, “Her şey benim olsun…” diyerek gaflet ve bencilliğe esîr olmaktan kurtulamaz. İşte onlardan belki de en ünlüsünü yakın zamanda hep birlikte tanıdık… Can Tanrıyar…



Fenerbahçe muhabirliğinden, magazin dünyasına oradan da medya patronluğuna uzanan bir yolculuk… Kaf dağında bir ego, menfaat hırsı, servet avcılığı, makam arzusu, kurulan karanlık ilişkiler ve sonu hüsranla biten bir kariyer… Can Tanrıyar…



İnsan doyumsuzluk hastalığının pençesine düşmeye görsün gözü hiçbir şey görmez olur ve önüne ne gelirse yıkıp döker… Ve gün gelir pervasızca devlete şantaj yapmaya bile kalkar...!



‘Nasıl olsa bana bir şey olmaz’ diyerek yıllarca keyfine göre at koşturdu magazin dünyasında Can Tanrıyar…



Yalan, dolan ve asparagaslarla süre gelen bir habercilik anlayışı ile çok can yaktı, çok ah aldı Can Tanrıyar…



Magazin dünyasının Yeşilçam’ın ünlü karakter oyuncusu rahmetli Erol Taş’ın Beyazperde’deki o kötü adam rolünün ete kemiğe bürünmüş haliydi adeta. Onun için tek bir gerçek vardı o da kendi menfaatleriydi. Gün oldu ‘ölüm döşeğindeki’ 2 çocuğunun annesi eşini, bir başka kadın için terk etti.



Ve gün geldi dağlara taşlara adını yazdırdığı biricik aşkı Petek Dinçöz’ün hayatını karartmayı bile kendinse hak gördü. Kötülük o kadar içine işlemişti ki, birçoklarının hayatındaki Freddy Kruegger’dı o…



Ancak gün geldi kurduğu korku imparatorluğu su almaya başladı… Medya eski medya değil, magazin haberciliği ise başka bir yere evrilmeye başlamıştı. Değişime ayak uyduramayan Tanrıyar, yeni bir hamle yaparak Uçankuş TV’ye yatırımcı bir ortak buldu. Bu aslında onun için adeta bir can simidiydi!



Ortağına bin bir vaatlerde bulunmuş Maslak 1453 yerleşkesi içinde görkemli bir televizyon kanalı kurdurmuştu… Ancak huylu huyundan vazgeçemiyordu. Kendisine güvenenleri nedense yanıltmakta üstüne yoktu. 1 yıl geçmiş iş insanı ortağı sürekli zarar eden kanalın hesaplarını incelemek istemişti.



‘Vay sen misin hesap soran’ diyerek ortağına ‘postayı koyarak, restini çekti’. Eğer çok üstüme gelirsen de ‘seni tüm iş dünyasına rezil ederim’ diyerek de yıllardır en iyi bildiği oyunu oynamaya başladı.



Ancak bu kez sert kayaya çarpmıştı Tanrıyar.



İş insanı ortağı soluğu mahkemede aldı. Yıllar süren davalar sonunda yargı Tanrıyar’a dedi ki; “ortağını dolandırmışsın” hem de 6,5 milyon dolar.



Onun için bu karar kabul edilemezdi. Bir şeyler yapmalıydı…



Önce yeni eşi Tamar Oner ile birlikte sosyal medyada ’itibar suikastıne’ soyundular… Ancak unuttukları bir şey vardı o da ‘Güneş balçıkla sıvanmıyordu’



Bu taktikleri işe yaramamıştı, ‘Tanrıyar Ailesinin...!’ Üstelik bir de ünlü müteahhit Ali Ağaoğlu’da Can Tanrıyar’a ödemediği 2 yılı aşkın kira borcu yüzünden tahliye davası açmıştı.



Kara bulutları bir an önce dağıtması lazımdı Tanrıyar’ın… Bankaların kara listesinde olan Can Tanrıyar iş dünyasının saygın isimlerini kapısını çaldı ama olmadı… Bir kez de şansını geçmişte aynı sofralarda oturduğu ağır abilerinin kapısına gitmeyi denedi… Ama o kapılar da çoktan kapanmıştı! Tam umudunu kesmişti ki, oltasına Muhammed Yakut düştü…



Bir süredir iş hayatında sorunlar yaşayan Yakut’a ballı bir iş lazımdı. Ortak bir çıkar uğruna Tanrıyar-Yakut ortaklığı hemen yürürlüğe girdi. Tanrıyar işe Yakut’a sözde mağduriyetini en dramtik şekilde anlatmakla başladı. Ardından, ‘uydurma sözde belgelerle’ FOX Haber’in yolunu tuttular…

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede deneyimli gazeteciler bu bitirim ikilinin anlatılanlara itibar etmeyerek kibarca kapıyı gösterdi.



Sonrası ise herkesin malumu…