Çanakkale Havalimanı yetkilisi hakkında 'Atatürk'e alenen hakaret' iddiasıyla suç duyurusu

KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Törenlerinde Çanakkale Havalimanı’nda ‘Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Çanakkale Kalem Gazetesi'nde yer alan habere göre, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Çanakkale İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü terminal binası önünde 10 Kasım 2023 tarihinde yapılan anma töreninde, havalimanında hiçbir yerde Atatürk posteri astırmadığı ve tören sırasında İçişleri Bakanlığının genelgesine rağmen hazırda bulunan kuruma ait 2 adet itfaiye aracı olmasına siren çaldırmadığı iddia edilen havalimanında çalışan yetkili kişi hakkında ‘Atatürk'ün hatırasına alenen hakaretten’ Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından kamu davası açıldı.



Dava dosyasında yer alan ifadeye göre; sözlü uyarıda bulunan çalışanlara, yetkili kişi tarafından “Biz de en az senin kadar seviyoruz merak etme” şeklinde cevap verildi.



05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; 10 Kasım’da 09.05’te tüm illerde kamu kurum ve kuruluşlarının, bayrakları güneşin batışına dek yarıya indirecekleri, saat 09.05-09.07 arasında sirenler çalacağı ifade edildi.