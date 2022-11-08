﻿Çanakkale'de balıkçı teknesiyle sürüklenen 149 kaçak göçmen kurtarıldı

(DHA) - Sahil Güvenlik ekipleri, Eceabat ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu balıkçı teknesinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti.
İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-91 ve Sahil Güvenlik Botu TCSG-903 tarafından balıkçı teknesi içerisindeki 149 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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