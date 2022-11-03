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Suriyeli insan kaçakçısı metamfetamin kullandığı bir video paylaştı. Olacak iş değil

Suriyeli göçmenleri kaçak olarak Türkiye üzerinden Bulgaristan’a geçirdiğini iddia eden Suriyeli kaçakçı, metamfetamin kullandığı bir video paylaştı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 16:46
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Suriyeli insan kaçakçısı metamfetamin kullandığı bir video paylaştı

Suriyeli insan kaçakçısı metamfetamin kullandığı bir video paylaştı. Olacak iş değil
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TikTok üzerinden paylaşım yapan insan kaçakçılarına bir yenisi eklendi. Suriye uyruklu olduğunu belirten “abn4558” kullanıcı adlı kişi, insan kaçakçılığı yaptığını öne sürüyor.

Suriye uyruklu insan kaçakçısının iddiasına göre, yasadışı Suriyeli göçmenleri, kaçak yollarla Bulgaristan’a sokuyor ve oradan da Sırbistan’a gönderiyor.

Bulgar sınırını geçerken çekildiği iddia edilen videoları yayınlayan Suriyeli insan kaçakçısı, “Yunanistan’a insan kaçırıyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Şimdilerde o civarda çok fazla kamera var ancak faaliyetlerimiz devam ediyor. Yine de rotamızı ifşa etmemek için paylaşım yapmıyoruz.”

Suriyeli insan kaçakçısının dikkat çeken bir başka paylaşımı ise, cam pipo içine metamfetamin koyduğu video oldu.

Türkiye’de giderek salgın haline gelen ve birçok gencin hayatına mal olan kimyasal ve ölümcül metamfetamin uyuşturucusu gündemde.

2021 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü raporuna göre, Afganistan ve İran üzerinden Türkiye’ye gelen metamfetamin, daha sonra Balkanlara geçiyor.

Tehlikeli metamfetamin uyuşturucusuna karşı uyarılarda bulunan yetkililer, özellikle gençlerin bu uyuşturucunun tacirleri tarafından hedef alındığının altını çiziyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlar kapsamında sadece üç gün içinde Malatya, Şanlıurfa, Adana, Aydın, Kayseri, Kakrabük ve Osmaniye’de yaklaşık 50 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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