Çanakkale'de itfaiye eri cehennemin içinde çekti. Yangının tam ortasından görüntüler geldi

Editör: Ayşe Memiş

Çanakkale Damyeri mevkiinde çıkan yangın 20 saati aşkındır devam etse de kontrol altına alındığı açıklandı. Yer yer soğutma çalışmaları yapıldığı bilgisi geçse de bazı bölgelerde yangın devam ediyor.

Yangın bölgesinden gelen yeni görüntüler dehşete düşürüyor. Bir itfaiye erinin paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde itfaiye olarak çalışan Ali Özdemir isimli itfaiye erinin görüntüleri paylaştığı da iddia edildi.

Özdemir’in paylaştığı görüntüler felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Korku yaratan görüntüler adeta cehennemi andırdı. Görüntülerde dört bir yanın alev içinde kaldığı görüldü.

EVLER YANDI, HAYVANLAR TELEF OLDU

Yağcılar köyünde felaket yaşandı, evler yandı. AFAD, yangın nedeniyle 10 köy, 337 hane ve bin 104 kişi tahliye edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Etkilenen alan yaklaşık 1500 hektar. Bu 1500 hektarın 800 hektarı ormanlık alan, geri kalanı ziraat alanı ve diğer alanlardan oluşuyor” dedi.

Bakan Yumaklı, boşaltılan köyler hakkında şu bilgileri verdi:

Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı; bu köyler akşam saatlerine kadar boşaltılmıştı. Bu köylerden Ulupınar'da üç, Yağcılar'da da dört ev şu ana kadar tespit edildiği şekliyle yangından hasar görmüş durumda. İhtimalen boşaltılmak üzere tedbir alınmış diğer 3 köy de yine akşam saatlerinde herhangi bir risk oluşmaması için boşaltıldı. Bu köyler de Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Ayrıca havalimanına yakın Sarıcaeli köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor.

YANGININ İLERLEMESİ DURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangının durduğunu açıkladı. Yumaklı, "Yangının ilerlemesini durdurduk öğleden sonra durumu daha net göreceğiz" ifadelerini kullandı.