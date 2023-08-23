Çanakkale’deki yangından korkan kedi ve köpek beraber saklandı

Çanakkale’deki orman yangınında bölgeden paylaşılan görüntülerde, bir kedi ve köpeğin yangından korkarak beraber sığındığı anlar yürekleri sızlattı.

Çanakkale’deki yangından korkan kedi ve köpek beraber saklandı

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün saat 11.39 sıralarında çıkan yangın 21 saattir devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, 2 bin 659 personel ile hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğaz’ında gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Yangın nedeniyle 10 köy, 337 hane ve bin 104 kişi tahliye edilirken, birçok köy evi yandı ve hayvan da telef oldu.

Yangın bölgesinde, yangından korkan bir kedi ve köpek beraber saklandı.

Bölgeden paylaşılan görüntülerde, kulübenin altında saklanan kedi ve köpeği bir vatandaş çıkartıp kurtarmaya çalıştığı görüldü.

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