Kerem Ökten “Yangın için kötü bir durum diyerek” alelacele duyurdu. Çanakkale’de son durum

Editör: Ayşe Memiş

Çanakkale’nin merkeze bağlı Damyeri mevkiinde çıkan orman yangını, yaklaşık 20 saati aşkındır devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Bazı bölgelerde ise soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Havayı koklayan adam olarak bilinen Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten’den yangın bölgesi Çanakkale’de hava durumunu paylaştı.

Ökten “Yangın için kötü bir durum diyerek” duyurdu. Çanakkale’de ilerleyen saatlerde rüzgarın yine etkisini artıracağını söyleyen Ökten ayrıca yangının uzaydan da görülebildiğini bildirdi.

Ökten paylaşımları şu şekilde:

Çanakkale'de ilerleyen saatlerde rüzgar yine etkisini artıracak. Yangın için kötü bir durum...

Çanakkale'deki yangın uzaydan da görülebiliyor.

DÜN AKŞAM DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Öte yandan Ökten dün akşamda “Çanakkale'deki yangın çok üzücü. Rüzgarın etkili olması da yangını kuvvetlendiriyor. Neyse ki her geçen saat rüzgar etkisini kaybedecek. Çok geçmiş olsun...” paylamının yapmıştı.

ALİ YERLİKAYA: 1251 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında, bölgedeki 9 köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtti.