Çanakkale'de geriye kalanlar. Çanakkale ağlıyor

Editör : Abdullah İstenci

Gazeteci Yaşar Gürsoy Çanakkale'den bildirdi.

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün saat 11.39 sıralarında orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayılan yangına 2 bin 659 personel karadan ve havadan müdahaleler sürüyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiği belirtilmişti.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HELİKOPTER VE UÇAKLAR HAVALANDI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 'yarasa helikopter' adı verilen helikopterler ve uçaklar yeniden yangın bölgesinde kullanılmaya başladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çanakkale Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. 2.240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri , 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir."

YANAN ALANLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yanan alanlar drone ile görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.

Gün ağarınca bölgedeki felaketin boyutu da ortaya çıktı.

YAĞCILAR KÖYÜ’NDEKİ FELAKET

Çanakkale’de başlayan yangın felaketinden etkilenen Yağcılar Köyü’ndeki bilanço günün ilk ışıklarıyla beraber görüldü.





Yangından etkilenen Yağcılar Köyü’nde bir ev alevlere teslim olurken, bazı yerleşim alanları komple küle döndü. Bazı alanlar ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Günün ilk ışıklarıyla beraber AFAD, İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler çalışmaya başladı. Her ihtimale karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de hazırda bulunuyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

Karadeniz ve Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne gitmekte olan gemilerin hepsi trafik kapalı diye Gelibolu açıklarında bekletildi.

Öte yandan alevler Çanakkale Boğazı'nın karşı yakasından da görülüyor.

10 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

AFAD, yangın nedeniyle 10 köy, 337 hane ve bin 104 kişi tahliye edildiğini açıkladı.

1500 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Etkilenen alan yaklaşık 1500 hektar. Bu 1500 hektarın 800 hektarı ormanlık alan, geri kalanı ziraat alanı ve diğer alanlardan oluşuyor” dedi.

Bakan Yumaklı, boşaltılan köyler hakkında şu bilgileri verdi:

“Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı; bu köyler akşam saatlerine kadar boşaltılmıştı. Bu köylerden Ulupınar'da üç, Yağcılar'da da dört ev şu ana kadar tespit edildiği şekliyle yangından hasar görmüş durumda."

“İhtimalen boşaltılmak üzere tedbir alınmış diğer 3 köy de yine akşam saatlerinde herhangi bir risk oluşmaması için boşaltıldı. Bu köyler de Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Ayrıca havalimanına yakın Sarıcaeli köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor.”

YANGININ İLERLEMESİ DURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangının durduğunu açıkladı.

Yumaklı, "Yangının ilerlemesini durdurduk öğleden sonra durumu daha net göreceğiz" ifadelerini kullandı.