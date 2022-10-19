Canan Hoca �yle bir uyar� yapt� ki herkes ''Ben ne yapm���m!'' diyecek

Sa�l�ks�z ya�am�n �zellikle kansere, karaci�er ya�lanmas�na, kalp krizine neden oldu�unun alt�n� y�llarca �izen �nl� Profes�r Canan Karatay bu hastal�klardan korunmak i�in yenilen ve i�ilen besinlere �ok dikkat edilmesinde �srarc� davran�yor.

Canan Karatay bu kez meyve sular�n� mercek alt�na ald� ve �ok �nemli a��klamalarda bulundu. Prof. Karatay, �Meyve sular� g�bekte ya�lanma yapar ve b�t�n hastal�klar�n temelini olu�turur� dedi. Karatay �nlar� s�yledi:

�Meyve suyunun i�erisinde bulunan �eker toz �ekerden 7 kat daha zararl�. C vitamini yaln�zca meyve sular�nda bulunmuyor. Bu b�y�k bir yalan. Meyve suyunun alkolden bir fark� yok. Meyve suyu t�ketimi karaci�eri ya�land�r�r. �

Meyve sular�n�n v�cuda s�v� �eker y�klemesi yapt���n� hat�rlatan Prof. Karatay, bu i�eceklerin erkek �ocuklar�n�n memelerinde b�y�me yapt���n� ve ileride kalp krizi yapabilece�ini s�yledi. Karatay a��klamas�nda �unlara de�indi:



�Karaci�er ya�lanmas�n�n belirtilerine dikkat edip bu hastal��� erken te�his etmek �nemli. �lerleyen ve tedavi edilmeyen karaci�er ya�lanmas� karaci�er kanserine yol a�ar. Kareci�er ya�lanmas�n�n belirtileri �unlard�r:

��tahs�zl�k

Mide bulant�s� ve kusma

Sar�l�k

Halsizlik ve enerji d���kl���

G���s ve kar�n b�lgesinde a�r�

�abuk yorulma�

Karatay bal hakk�nda da a��klamada bulundu ve, �Bal�n i�inde bol miktarda flukoz ve glukoz maddeleri var, bu maddeler karaci�eri ya�land�r�r mutlaka uzak durulmas� gerekir�